Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique L’abus de site porno est mauvais pour votre carrière

Statut de la fonction publique

L’abus de site porno est mauvais pour votre carrière

Publié le 17/11/2020 • Par Sophie Soykurt • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, France, Jurisprudence, Jurisprudence prévention-sécurité, Jurisprudence RH, Toute l'actu RH

zigazou76_Flickr_cc

Pour le juge, c'est non. Et même si c'est pour gérer son stress lié à une surcharge de travail, un chef de police municipale qui consulte des images pornographiques sur son lieu de travail et pendant son service commet une faute justifiant sa révocation. Surtout quand il s'agit d'une activité prenant en moyenne sept heures par jour.