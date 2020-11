Réouverture des commerces : le gouvernement entretient le flou

Reconfinement

Publié le 17/11/2020

Alors que le ministre de l’économie Bruno Le Maire avait annoncé un protocole permettant une reprise de l’activité dès « lundi », le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a évoqué une décision « dans le courant de la semaine prochaine » sans en préciser la nature.

Pour le gouvernement, c’est comme le sparadrap du capitaine Haddock. La réouverture des commerces non-alimentaires, réclamée par nombre d’élus locaux, n’en finit pas de susciter des tirages en son sein. «D’ici à la fin de la semaine, on travaille sur un protocole sanitaire pour l’ensemble des commerces et l’ensemble de la grande distribution», a annoncé le ministre de l’Economie le 16 novembre sur C-News, ajoutant qu’il devait « être conclu vendredi et être opérationnel lundi prochain».

Interrogé le lendemain sur France 2, le porte-parole du Gouvernement Gabriel Attal s’est montré nettement moins définitif. « La décision sera prise dans le courant de la semaine prochaine », a-t-il indiqué. Et Gabriel Attal de préciser : « Notre souhait, c’est que les commerçants puissent ...

