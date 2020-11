Inclusion numérique : 4 000 conseillers déployés dans les territoires

Numérique

Publié le 17/11/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Le gouvernement a annoncé le 17 novembre la formation et le recrutement de 4 000 conseillers numériques, un soutien renforcé aux lieux de médiation numérique et des outils sécurisés à destination des aidants.

Le 17 novembre lors de l’événement Numérique en Commun[s], Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, et Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, ont annoncé le déploiement de nouvelles mesures d’inclusion numérique financées par l’enveloppe de 250 millions d’euros figurant dans le plan de relance.

Une nouvelle étape à l’issue de la concertation et la coconstruction des solutions avec les collectivités locales et les acteurs de l’inclusion numérique initiée depuis septembre. Car comme le rappelait Cédric O dans la Gazette, ces solutions ne peuvent pas être déployées depuis Paris, et l’Etat doit partager la maîtrise d’œuvre avec les collectivités.

Des conseillers numériques supplémentaires

Pour aider les 13 millions de Français éloignés du numérique, l’Etat annonce mettre 200 millions d’euros sur la table pour financer la formation et l’activité de 4 000 conseillers numériques France Services durant deux ans, qui, outre les Espaces France Services, pourront être accueillis par des collectivités territoriales, par exemple dans les mairies, les bibliothèques, les Ehpad, les centres d’action sociale, ou dans des structures privées de l’ESS. « Au-delà de leur présence dans France Services, il y aura un maillage jusque dans les petites mairies rurales, et les Pimms des quartiers politiques de la ville », a détaillé Jacqueline Gourault.

