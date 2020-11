Plan de relance : comment en faire profiter votre collectivité ?

Evénement

Publié le 17/11/2020

Le plan France relance doté de 100 milliards d’euros se prépare dans une France reconfinée et sans garantie de soutien pérenne pour les collectivités qui craignent de voir leur autofinancement rongé par la crise sanitaire. Pourtant en suivant quelques règles de gestion interne et en sachant aller chercher les subventions, ce plan peut être une opportunité pour votre collectivité. Décryptage, explications, conseils à suivre lors du prochain webinaire du Club Finances. Inscription gratuite ici.

La crise de la COVID-19 fait plonger l’économie et avec elle les finances publiques, aussi bien nationales que locales. Le gouvernement a donc présenté le 3 septembre dernier un plan de relance de 100 milliards d’euros destiné à relancer la machine dans trois directions majeures : la cohésion, la relance de la compétitivité et la transition écologique. Dans toutes ces thématiques, les collectivités sont associées à travers les premières dispositions du projet de loi de finances pour 2021 et des accords de co-pilotage et de territorialisation entre l’Etat et les régions.

Mais contrairement aux autres acteurs, elles sont aussi sollicitées, par le biais de la baisse de 10 milliards d’impôts dits de production, qui sont en fait des impôts économiques locaux. Compte tenu de la pression financière actuelle de la crise sanitaire sur les budgets locaux, ce plan de relance représente donc pour les collectivités une opportunité autant qu’une menace pour leur équilibre financier.

Savoir saisir les subsides du plan de relance

Il y a pourtant des leviers internes à actionner et des marges de manœuvre possibles pour bénéficier de ce plan de relance. Le Club Finances propose de les identifier et organise le 3 décembre de 11h à 11h45 un webinaire avec le soutien de KPMG et des Caisses d’Epargne-BPCE sur le thème suivant :

Comment optimiser sa stratégie financière en fonction des opportunités et contraintes du plan de relance ?

Ecoutez le décryptage macro-économiques de Véronique Janod économiste zone Euro France chez Natixis, les modalités de la territorialisation du plan de relance avec Bruno Parent, secrétaire général à la relance au ministère de l’Economie et de finances, et les analyses des impacts du plan sur la gestion interne locale par Pierre Breteau, associé, directeur national secteur public KPMG.

Webinaire animé par Cédric Néau, chef de service finances de la Gazette des communes.

Informations pratiques Date : le 3 décembre 2021 Heure : de 11h à 11h45 Inscription : gratuite sur inscription en activant ce lien