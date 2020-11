Exclusif : les pistes pour réintégrer un agent après un arrêt long

MANAGEMENT

Prévenir les arrêts maladie longue durée, réintégrer un agent de retour après plusieurs mois d'absence ou plus largement développer une politique RH face à l’absentéisme de longue durée. Une étude de l'Observatoire MNT se penche sur ces enjeux et propose des pistes de réflexion aux managers territoriaux.

Chiffres-clés L'âge moyen des agents territoriaux est en constante progression ( 47,5 ans en 2018 ) et 44 % des effectifs ont plus de 50 ans .

60 % des agents absents ont plus de 45 ans en 2018. La durée des arrêts est d'autant plus importante que les personnes concernées sont âgées.

La durée des arrêts maladie constatés est 2,5 fois plus longue chez les plus de 55 ans (60 jours) que chez les moins de 25 ans (24 jours) et près de deux fois plus (1,7 fois) que chez les agents de 31 à 35 ans.

La durée moyenne des arrêts maladie s'élève à 35 jours.

La durée d’absence est en forte hausse : 47 jours en moyenne en 2019 contre 39 jours en 2017.

Enjeu majeur pour les collectivités tant en terme de management que de continuité du service public, la gestion des arrêts maladie de longue durée (30 jours ou plus) est l’objet de la dernière étude de l’Observatoire MNT (Mutuelle nationale territoriale) en partenariat avec l’association des administrateurs territoriaux de France (AATF) et l’Institut national des études territoriales (INET).

Les auteurs de cette l’étude*, présentée en exclusivité par la Gazette des communes, se sont penchés sur cette problématique d’autant plus centrale pour la territoriale, au regard de l’âge moyen des agents (plus de 47 ans en 2018) et de la nature des métiers.

