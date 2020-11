Un pacte pour relancer la construction de logements

Logement

Le 13 novembre, la ministre du logement Emmanuelle Wargon a signé avec plusieurs associations d'élus et de professionnels un pacte pour la relance de la construction durable : objectif relancer les chantiers, mais aussi construire différemment.

Depuis plusieurs mois les professionnels alertent sur la baisse de délivrance des permis de construire et des mises en chantier. Un phénomène qui avait débuté avant la crise sanitaire, et qui s’est ensuite aggravé. Entre octobre 2019 et septembre 2020, 393 000 logements ont été autorisés à la construction, soit 43900 logements en moins.

Le 13 novembre, la ministre du logement Emmanuelle Wargon, François Baroin le président de l’Asssociation des maires de France, Johanna Rolland la présidente de France Urbaine, et Sebastien Martin le président de l’Assemblée des communautés de France, ont signé avec les associations représentatives de la construction et du logement social un pacte pour la relance de la construction durable, avec deux grands volets : la simplification des procédures et l’accompagnement de l’émergence de projets de construction durables.

Relancer les permis de construire

Pour le premier volet, « un rattrapage rapide du niveau des autorisations pourrait limiter la chute des mises en chantier attendue en 2021 », juge le ministère, qui propose des mesures d’accélération pour la délivrance des permis. Ainsi le ministère annonce que le dispositif de dématérialisation du dépôt et de l’instruction des permis sur lequel travaille ses services sera opérationnel dès mi 2021, et que les collectivités volontaires pourront y accéder pour anticiper l’échéance de 2022.

Une circulaire a été adressée aux préfets concernant la continuité de l’instruction et de la délivrance des autorisations d’urbanisme (en particulier des permis de construire) et des agréments pour les logements sociaux pendant la nouvelle période de confinement.

Le ministère évoque également le fait de « généraliser les bonnes pratiques d’instruction

des autorisations d’urbanisme, notamment des permis de construire de logements collectifs,

par la mise en place d’un processus optimisé d’examen des projets, tenant compte de leur taille et des enjeux associés, dans l’objectif d’un raccourcissement des délais ».

Il s’agit par exemple de mettre en place des modalités conventionnelles d’analyse et de validation préalables des projets, en partenariat avec les pétitionnaires, en amont du dépôt du permis, pour une meilleure prise en compte des enjeux des collectivités et une délivrance plus rapide des autorisations. Une proposition assez floue qui devrait laisser les professionnels sur leur faim.

Une construction plus vertueuse

Sur le second volet, les mesures sont plus nombreuses mais classiques. Sur l’aspect foncier, les crédits destinés aux établissements publics d’aménagement et aux établissements publics fonciers ont été sanctuarisés dans le projet de loi de de finances. Ces établissements devront participer à l’identification des friches, qui pourront ensuite bénéficier des ressources du fonds friches du plan de relance.

La charte évoque également l’optimisation des capacités de construction dans les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, avec des majorations des règles de constructibilité par exemple.

Il s’agit également de prioriser les projets vers les secteurs déjà urbanisés, contribuer au renouvellement urbain et, le cas échéant, permettre la remise sur le marché d’une offre de logement par la réutilisation des immeubles existants (changements d’usage, réhabilitations, acquisition-amélioration…). Les signataires s’engagent ainsi à réfléchir à des modèles de construction plus denses, à « généraliser les projets immobiliers proposant des espaces extérieurs (balcons, terrasses, jardins) pour améliorer la qualité de vie », tout en réfléchissant à leur modèle économique plus complexe à trouver, notamment dans les zones peu tendues.

Des accords territoriaux

Enfin originalité du pacte, il est décliné localement par des « accords locaux de coordination », à l’initiative des collectivités qui souhaitent s’engager dans la démarche, et sous l’impulsion des préfets, qui associeront les opérateurs intervenant sur les territoires qui le souhaitent.

L’Union sociale pour l’habitat, signataire du pacte, appelle cependant le gouvernement « à poursuivre l’analyse des causes de la baisse de la production de logements », évoquant en filigrane les diverses mesures de restrictions budgétaires qui ont frappé le secteur HLM depuis 2017.

L’Union nationale des aménageurs espère quant à elle que les engagements pris dans ce pacte trouveront un écho dans les projet de loi de finances pour 2021, avec la reconduction des dispositifs PTZ et Pinel – pour ce dernier elle est actée jusqu’en 2024- , et dans les projets de loi 3D et Convention citoyenne pour le climat.

Du côté de la Fédération des promoteurs immobiliers, Alexandra François-Cuxac, sa présidente, juge que « nous sommes à un tournant. Après avoir négligé le neuf et assisté sans réagir à la forte baisse de la construction, l’Etat vient enfin d’envoyer deux signaux positifs. Un obstacle politique à la relance du neuf a ainsi été levé, mais tout un travail reste à faire avec les élus locaux pour débloquer l’offre. »