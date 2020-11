[Dossier] Finances RH (1/5)

Les dessous des coûts des agents contractuels

Publié le 16/11/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

CLOD

La loi de transformation de la fonction publique élargit le recours aux contractuels. Ils représentent 45 % des effectifs et 23,5 % de la masse salariale totale de la territoriale. Leur masse salariale était estimée à plus de 8,5 milliards d’euros en 2016. Pris dans leur globalité, les agents contractuels perçoivent un salaire inférieur à celui des titulaires. Mais, sur les emplois les plus qualifiés, notamment les métiers en tension, leur salaire et leur coût pour l’employeur peuvent dépasser celui des titulaires.

