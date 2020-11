Livre blanc de la sécurité : ce qu’il faut en retenir pour les collectivités

Sécurité

Publié le 16/11/2020 • Par Hervé Jouanneau Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le ministère de l’Intérieur a mis en ligne le 16 novembre son Livre blanc de la sécurité intérieure. Fruit d’une large consultation des acteurs de la sécurité, il a pour objectif de prendre en compte les nouveaux enjeux. Il regroupe plus de 200 propositions dont une partie concerne directement les collectivités.

Plus d’un an après le début d’une grande consultation sur la sécurité lancée par le ministre de l’Intérieur d’alors, Christophe Castaner, le Livre blanc de la sécurité intérieure vient d’être mis en ligne sur le site du ministère. Il s’agit d’un document de plus de 300 pages qui « doit inspirer l’action du ministère de l’Intérieur pour les années à venir », selon les mots de Gérald Darmanin.

Parmi les 200 propositions, très variées : la nécessité d’un redéploiement territorial de la police nationale et de la gendarmerie, la réorganisation des directions départementales de la sécurité publique, l’encadrement à la hausse des sociétés privées de sécurité…

Certaines d’entre elles pourraient être mises en œuvre assez rapidement. Ce qui pourrait être le cas des mesures ...