Energie

L’opération-séduction d’Enedis auprès des collectivités

Publié le 16/11/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Marianne Laigneau, présidente du directoire d'Enedis depuis le 22 janvier 2020. Enedis

Le nouveau projet de l'entreprise se veut à la fois industriel et humain, et veut faire évoluer la relation entre le concessionnaire et les collectivités. L'objectif affiché par la nouvelle présidente du directoire d'Enedis est d'être plus ouvert aux projets des collectivités et de donner un plus grand pouvoir à ses entités locales pour améliorer les relations entre le concessionnaire de 95% du réseau de distribution électrique et les concédants. Une évolution demandée par les élus locaux et qu'il va falloir maintenant traduire dans les actes.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat