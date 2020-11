Les acteurs du spectacle vivant ébranlés mais combatifs

Spectacle vivant

Publié le 16/11/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Au bout de deux semaines de reconfinement, les professionnels du spectacle peinent à sourire. Pourtant, leur profonde inquiétude n’a pas anéanti leur combativité pour sauver leurs missions de service public et jouer à fond la carte de solidarité de la chaîne artistique, du créateur jusqu’à la scène, en passant par l’action culturelle.

A La Rochelle, la 17ème édition du Festival du film et du livre d’aventure aurait dû fermer ses portes dimanche 15 novembre au soir. Mais, crise sanitaire oblige, l’événement a été annulé. A Montpellier, au Théâtre des treize vents, la Biennale des arts de la scène en Méditerranée (2-21 novembre) devrait être en train de battre son plein. A Rennes, les responsables des Trans Musicales ne donneront pas le coup d’envoi du festival emblématique de la capitale bretonne le 6 décembre : ils ont déclaré forfait.

Le deuxième confinement a ainsi relancé la litanie des annulations et des reports, qui a déjà ponctué le printemps et l’été. « La crise va durer et nous l’avons compris », souligne le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) dans une « déclaration ...

