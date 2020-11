Accueil

Décentralisation

Malmené, le contrôle de légalité des actes fait sa mue

Publié le 16/11/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, Dossiers d'actualité, France

Victime de la révision générale des politiques publiques du début des années 2000, le contrôle de légalité des actes n’est plus celui inscrit dans la loi de 1982. Entre la baisse des moyens alloués et le risque contentieux grandissant, préfectures et collectivités s'adaptent. Pour le meilleur et pour le pire.

