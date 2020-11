Police municipale, séparatisme : François Baroin, président de l’AMF réagit

Entretien

Publié le 20/11/2020 • Par Hervé Jouanneau Jean-Baptiste Forray Romain Mazon • dans : Actu experts prévention sécurité

Dans un entretien à la Gazette, le président de l'Association des maires de France, François Baroin, livre ses réflexions sur l'évolution des polices municipales dont le développement illustre selon lui un désengagement de l'Etat. Sur le projet de loi "séparatisme", il formule ses propositions.

Interrogé par la Gazette pour recueillir son analyse sur la réponse gouvernementale à la situation sanitaire et ses conséquences, le président de l’Association des maires de France, s’est également exprimé sur l’avenir des polices municipales, alors qu’une proposition de loi sur la sécurité globale entame son parcours parlementaire. Il s’exprime également sur le projet de loi « séparatisme » qui entend lutter contre l’islamisme radical et protéger les élus et les agents publics face aux demandes communautaires…

Quelle réponse faîtes-vous au Gouvernement qui souhaite que les polices municipales jouent un rôle plus grand ?

D’abord, pourquoi les polices municipales ont pris autant de place ? Parce que l’Etat s’est effacé ...