Ruralité : l'inventaire à la Prévert du gouvernement

Ruralité : l’inventaire à la Prévert du gouvernement

Publié le 16/11/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

Un peu plus d'un an après le lancement de l'agenda rural, le second comité interministériel aux ruralités a permis de dresser le bilan de l'état d'avancement de ses 181 mesures. Certains domaines restent à la traîne, comme la santé.

