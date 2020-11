Autonomie : les départements supplantés par l’Assurance-maladie pour des aides techniques ?

Autonomie

Publié le 17/11/2020 • Par Mariette Kammerer • dans : France

Dans ses 54 propositions pour améliorer le recours aux aides techniques des personnes âgées et handicapées, le rapport Denormandie préconise d'élargir le type d'aides financées par l'assurance maladie, et de mieux prendre en charge ces aides avec l'APA.

Dans le cadre de la politique de soutien à l’autonomie voulue par le gouvernement, un rapport formule 54 propositions pour améliorer le recours aux aides techniques, celles qui visent à compenser une situation de handicap ou à accompagner l’avancée en âge. Philippe Denormandie, chirurgien, et Cécile Chevalier, chargée de mission à la CNSA, dressent d’abord un état des lieux des freins : méconnaissance des aides existantes, inégalités et difficultés d’accès, complexité et inadaptation des financements, et manque d’accompagnement à la prise en main.

Créer une équipe dans chaque département

Pour mieux évaluer les besoins des personnes et les conseiller dans le choix des aides techniques, ils préconisent de « cartographier l’offre » et ...

