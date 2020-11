Diminution en 2020 de la fiscalité directe locale pour certaines collectivités

Finances locales

Publié le 16/11/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

En application des dispositions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le produit de la fiscalité directe locale des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements dont la liste figure en annexe d’un arrêté du 9 novembre est diminué en 2020 à hauteur du montant figurant dans cette même annexe.