David Zurowski : « Nous permettons à chacun de se comparer et de lire les évolutions de son territoire.

Interview

Publié le 13/11/2020 • Par Auteur associé • dans :

Le directeur général des services du département de l'Allier, David Zurowski, fait un retour d'expérience sur son utilisation d'Open Data Gazette et les avantages de la plateforme.

Quelle est la démarche du département de l’Allier en matière de donnée publique ?

Le département a engagé une démarche de valorisation de ses données (en interne dans un premier temps) : l’enjeu est d’utiliser le « data mining » (exploration de données) au service du pilotage stratégique.

Il s’agit de dépasser les contraintes liées à l’absence d’interopérabilité entre les logiciels métiers qui ne nous permettent pas actuellement de bien croiser nos données.

Comment inscrivez-vous le pilotage de la donnée dans l’animation managériale au sein de votre collectivité ? Pouvez-vous illustrer avec un exemple ?

L’objectif est notamment de permettre une lecture croisée entre les indicateurs d’activité, les données liées à la masse salariale et aux effectifs affectés à une politique publique, pour mieux prévoir nos besoins RH par exemple.

Nous avons l’ambition de poursuivre avec nos données de gestion ce qu’ « Open Data Gazette » fait avec les données du territoire : rendre possible un accès permanent et actualisé, et une lecture intuitive de nos informations clé.

Qu’attendez-vous de la plateforme allier.data-territoire.fr que vous lancez actuellement ?

C’est l’autre volet de notre démarche : le partage de la donnée à l’échelle du territoire. Avec cette plateforme, nous permettons à chacun d’accéder facilement aux données du territoire comprises dans la solution « Open Data Gazette », de se comparer et de lire les évolutions de son territoire.