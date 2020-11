Les territoires frontaliers s’unissent face à la crise

Europe

Publié le 13/11/2020 • Par Isabelle Smets

Elus et collectivités sont appelés à joindre la nouvelle « Alliance européenne pour les territoires transfrontaliers », qui plaide pour davantage de ressources et de pouvoirs aux autorités locales.

C’est peu dire que les territoires frontaliers ont souffert de la crise sanitaire. La fermeture brutale des frontières au printemps a plus que jamais mis en évidence les interdépendances économiques et fonctionnelles de ces zones, où le quotidien de millions de familles et travailleurs ont été, plus qu’ailleurs, bouleversés.

Pour Christian Dupessey, président de la MOT (Mission opérationnelle transfrontalière), c’est une évidence : « La crise que nous avons vécue a démontré ce qu’il ne fallait pas faire ». Celui qui est aussi maire d’Annemasse (frontière franco-suisse) et président du Pôle métropolitain du Genevois français s’exprimait à l’occasion d’un Forum sur les frontières organisé, virtuellement, les 9 et 10 novembre. « Les habitants de cette région ont vraiment pris conscience, même ...