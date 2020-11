Des mesures pour limiter les impacts de la Covid sur les REP et le recyclage des plastiques

Il était essentiel de mesurer l’impact de la crise économique et sanitaire occasionnée par la Covid-19 pour ne pas mettre en péril les systèmes de responsabilité élargie des producteurs, pierre angulaire de l'économie circulaire pour les déchets. : c'est l'objet du rapport remis récemment par le CGEDD et le CGE ... Décryptage.

Par lettre du 14 mai 2020, le ministère de la Transition écologique et solidaire avait missionné le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de l’économie (CGE) de travailler sur l’impact de la Covid-19, d’une part sur les éco-organismes impliqués dans les filières « responsabilité élargie des producteurs (REP) » et, d’autre part, sur la filière de recyclage des résines plastiques. Un rapport qu’il fallait élaborer rapidement puisque ces impacts vont encore avoir des effets pendant de nombreux mois.