Plan de relance : frein ou levier pour les collectivités ?

Publié le 24/11/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le plan France Relance, d’un montant de 100 milliards d’euros, se prépare dans une France reconfinée et sans garantie de soutien pérenne pour les collectivités qui craignent de voir leur autofinancement rongé par la crise sanitaire. L’enjeu va être que les fonds du plan « ruissellent » rapidement dans les collectivités, majoritairement responsables de la commande publique. Un mécanisme de territorialisation a été mis en place, reste à savoir s’il sera efficace ? Entre les mesures déjà adoptées dans les budgets rectificatifs pour 2020, les recyclages de crédits, les mesures annoncées avant le plan de relance, les prêts remboursables… Difficile de mesurer la part des crédits nouveaux.

Le 3 septembre, le gouvernement présentait le plan France Relance, doté de 100 milliards d’euros, destiné à relancer l’économie après l’épidémie de Covid-19. A ce moment-là, l’exécutif anticipait dans son projet de loi de finances une baisse de 10,2 % du PIB national et une dette de 117,5 % d’ici la fin de l’année. C’était sans compter la seconde vague de Covid-19… Alors que, le 23 octobre, le gouvernement précisait par circulaire la mise en œuvre du plan de relance dans les territoires, il décidait quelques jours plus tard de reconfiner la population face à la reprise alarmante de l’épidémie. Ce nouveau coup de frein sur l’activité économique, estimé par le ministre de l’Economie, Bruno le Maire, à – 15 % contre – 30 % en mars dernier, va avoir de lourdes conséquences.

A la date du bouclage de ce dossier, l’Insee anticipait un recul du PIB de 11 %, un déficit de 11,3 % pour une dette publique équivalente à 119,8 % du PIB et le gouvernement préparait un projet de loi de finances rectificative (PLFR) doté d’une enveloppe de 20 milliards d’euros supplémentaire pour soutenir l’activité. Avec l’économie au point mort, la stratégie de relance du gouvernement risque l’enlisement : « Ce n’est plus l’urgence, on est passé à autre chose actuellement », résume Emma Chenillat, conseillère «finances et fiscalité locale» à l’Association des petites villes de France (APVF). Au contraire, assure une source gouvernementale lors du premier comité de suivi du plan de relance, qui a eu lieu le 30 octobre : « Le contexte est inédit, les mesures annoncées [lors du reconfinement, ndlr] bouleversent la situation économique, sociale et sanitaire. Mais il n’y a pas lieu d’opposer mesures d’urgence et de relance, elles sont même en parfaite complémentarité. » Pas si simple quand on regarde de près la nature des ressources mobilisées.

Baisse des impôts économiques

Si l’architecture présentée début septembre n’évolue pas significativement durant les débats parlementaires actuellement en cours, 30,2 milliards d’euros des 100 milliards prévus seront fléchés vers l’écologie, 34,8 milliards vers l’amélioration de la compétitivité de l’économie et 35,4 milliards vers la cohésion.

Dans chacune de ces thématiques, les collectivités sont impliquées. Elles devraient recevoir 300 millions pour la rénovation thermique de leurs bâtiments et 900 millions pour le développement des transports en commun, dont 700 à la seule région Ile-de-France. L’aide aux entreprises se traduit par une baisse de dix milliards d’euros des impôts économiques locaux en 2021, reconduite en 2022. Enfin, le volet « cohésion » comprend 6,6 milliards d’euros de soutien aux collectivités et inclusion des territoires dont un milliard d’euros de dotations de soutien à l’investissement local supplémentaire, déjà voté le 23 juillet en PLFR3.

Si cette aide est vantée par la majorité comme une incitation faites aux collectivités à participer pleinement au plan de relance, celles-ci sont au contraire inquiètes de ne pas être en capacité d’y participer : « Nous n’étions pas demandeur d’aide à l’investissement, mais d’une garantie de ressource fiscale en 2021 et 2022 après la perte du levier de la taxe d’habitation et désormais des impôts dits de production », s’agace Jean-François Debat, maire (PS) de Bourg-en-Bresse (41 500 hab., Ain) qui ne dénombre selon son décompte que « 1,5 milliard d’aides en 2021 pour une perte estimée à 6 milliards selon Jean-René Cazeneuve [député LREM du Gers, président de la délégation aux collectivités de l’Assemblée, ndlr] ».Pour le moment, rien dans ce plan ne reconduit en 2021 la clause de sauvegarde votée en PLFR3, censée compenser les baisses de recettes fiscales et domaniales subies par les collectivités durant le premier confinement. Pire, les 5,2 milliards promis aux collectivités dans ce plan, qui sont en fait un recyclage de fonds votés en PLFR3, sont en train de fondre. Compte tenu des critères d’éligibilité, le Comité des finances locales estime en effet que seules 2 500 communes au maximum se partageront une « aumône » de 150 à 170 millions d’euros quand le gouvernement avait au départ calibré son aide à 750 millions d’euros pour 12 000 à 13 000 communes. Et les départements, qui comptaient sur 2,7 milliards d’avances pour combler les baisses de droits de mutations durant le confinement, devront se contenter de moins de un milliard.

Cri de colère

Face à ces menaces, les représentants d’élus locaux comme l’APVF préviennent : « Cette forte diminution du soutien financier de l’Etat fait peser un risque conséquent sur la capacité d’autofinancement et d’investissement des petites villes et donc leur faculté de soutenir la relance économique sur leur territoire. » Les métropoles se joignent à ce cri de colère pour d’autres raisons mais aux mêmes conséquences : un amendement voté en première lecture ôte aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 1,5 milliard de dynamique de TVA sur les budgets 2022. De ce fait, les élus des grandes agglomérations redoutent que « cet amendement [ne] vien[ne], contre toute logique, les priver de la possibilité de reconstituer leur capacité d’autofinancement pour 2022, indispensable pour relancer l’économie sur les territoires ».

Aussi, l’addition des milliards – pour certains recyclés – du plan de relance laisse au final froids des élus locaux qui préparent actuellement leur premier budget censé lancer leurs projets de mandat : « ça se joue dans les dix-huit premiers mois. L’essentiel de ce qui sera réalisé à son issue doit être pensé, étudié, arbitré au plus vite afin tout simplement d’avoir le temps de sa mise en œuvre, à travers un plan pluriannuel d’investissement », souligne Olivier Nys, directeur général des services de la ville et de la métropole de Montpellier (31 communes,465 100 hab.). Compte tenu du contexte et du montage même du plan de relance qui privilégie le financement de projets à court terme, « il sera indispensable de concevoir les investissements en deux parties, l’une correspondant pour 80 % à des projets à lancer en début de mandat et pour 20 % par des projets plus légers, réalisables sur dix-huit à vingt-quatre mois, qui seront déclenchés uniquement selon l’évolution de la prospective financière et du poids des incertitudes ». Or sur ces deux points, le plan n’apporte rien.