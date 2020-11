REMUNERATION

Le réexamen annuel de l’indemnité compensant la hausse de la CSG pérennisé

Publié le 13/11/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

©polymanu - stock.adobe.com

L’actualisation et la pérennisation de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (IC CSG) avaient été annoncées lors du rendez-vous salarial de juillet dernier. Le projet de décret, présenté au Conseil commun de la fonction publique vendredi 13 novembre et qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, ne prévoit pas d'aller plus loin. Les syndicats réclamaient pourtant une réévaluation mensuelle automatique.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique

Salaire fonction publique