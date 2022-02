Appliquer les principes de l’agroécologie et de la permaculture à la gestion des espaces verts

Fiche pratique Voirie - éclairage public et espaces verts

Jerome Dorkel/CUS

L’agroécologie et la permaculture font de plus en plus parler d’elles. Ces approches environnementales ont fait leurs preuves dans le milieu de l’agriculture paysanne mais sont encore peu utilisées par les professionnels du paysage. Pourtant, des exemples prouvent leurs vertus, avec des espaces verts plus naturels et résilients tout en préservant l’environnement et la santé des humains. Petit focus sur ces concepts dans le cadre de la gestion des espaces verts.

