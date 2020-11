Sécurité et sûreté : ruée sur les technologies de surveillance et de protection

La Gazette des communes, avec Vecteur plus, a identifié dans chaque secteur, les champions de la commande publique dans les collectivités. Retrouvez les TPE et PME qui s'en tirent le mieux dans la sécurité et sûreté.

La période est porteuse pour les entreprises de la sécurité. Sur le périmètre observé (surveillance humaine, vidéosurveillance, télésurveillance, sonorisation de sécurité…), on compte plus de 1 700 marchés publics entre octobre 2019 et octobre 2020, pour un montant total attribué de plus de 170 millions d’euros, selon les données fournies par Vecteur Plus(1).

C’est moins de marchés que l’année précédente (- 5,62 %), mais pour un montant attribué supérieur d’environ 10 %. La marque, sans doute, du poids pris par les achats de technologies de surveillance et de protection.

Vidéosurveillance en tête

D’ailleurs, parmi les PME, le trio de tête des attributaires en 2019-2020 est constitué de Ibs’On, NTI et Eiffage Energie systemes – Iperion, intégrateurs de technologies de vidéosurveillance ou de contrôle d’accès.

Idem pour les grandes entreprises, où les deux premières attributaires sont Inéo infracom et Bouygues énergies et services. Une évolution relativement récente puisque, sur les trois dernières années, la PME Frégate sécurité, spécialiste de la surveillance humaine, arrive en deuxième position des attributaires. Les marchés attribués aux TPE, en revanche, restent assez stables, dédiés à de la surveillance humaine.

Du côté des PME, celle qui se projette le plus hors de son département, c’est GK Professionnal, fournisseur d’uniformes et de vêtements de sécurité, qui décroche des marchés dans sept départements, pour un montant de 4,8 millions entre octobre 2019 et 2020, et plus de 10 millions sur les trois dernières années.

Mais Cegelec tertiaire Ile-de-France, entité du pôle Vinci Energies France Tertiaire IdF, qui revendique plus de 340 salariés (et ne peut-être complètement considérée comme une PME), décroche des marchés dans 8 départements, pour des prestations de contrôle d’accès, vidéosurveillance, système de sécurité incendie… Un positionnement qui semble relativement récent, à en croire notre base de données, qui recense peu de marchés attribués dans ce secteur sur les trois dernières années, mais 5,6 millions de chiffre d’affaire cette année, via la commande publique locale.

Nicolas Le Corre, directeur des études économiques de Xerfi « On compte plus de 10 000 entreprises dans le secteur de la sécurité, publique et privée. C’est un marché très éclaté, avec un fort taux de défaillance d’entreprises, l’apparition de nouveaux acteurs et une tendance à la concentration, comme peut le faire Fiducial, par exemple. Le coeur du marché, traditionnellement, est celui de la surveillance humaine, qui dégage des marges assez faibles. D’où la tendance, pour une partie des entreprises, à se positionner sur des offres technologiques, qui offrent des marges plus importantes. D’ailleurs, on voit que les intégrateurs systèmes, tels Inéo infracom, Bouygues énergies et services, ou Spie citynetworks, arrivent en tête des marchés attribués cette année. »

Données, indicateurs, secteurs… Comment nous avons travaillé Pour identifier les entreprises championnes de la commande publique des collectivités, nous avons travaillé à partir de la base de données constituée par Vecteur plus. Nous nous sommes concentrés sur les TPE et les PME, et avons choisi quatre indicateurs, liés aux montants attribués et aux territoires où les entreprises opèrent.

La base de données de Vecteur plus contient une grande partie des marchés des collectivités. La plupart de leurs montants globaux sont connus (pour plus de 99 % des marchés en 2019-2020). La moitié de ces valeurs sont projetées par Vecteur Plus en fonction de différents critères. Les marchés sont triés en secteurs thématiques par Vecteur plus. Nous les avons ajustés pour réintégrer certains marchés : les achats de vidéosurveillance, classés pour la plupart en « construction », ont ainsi été regroupés dans « sécurité et sûreté ». A partir des montants identifiés, nous avons créé quatre indicateurs : un sur les montants des marchés attribués entre octobre 2019 et octobre 2020, pour valoriser les entreprises qui ont le plus emporté de marchés durant l’année, un sur ceux des marchés attribués entre 2017 et 2020, afin de tenir compte des pics liés aux marchés pluriannuels. Le troisième indicateur, l’ancrage local, identifie les entreprises dont les montants attribués dans le secteur concerné au sein de leur région d’implantation sont les plus importants. Seules les entreprises ayant plus d’un marché attribué ont été retenues. Enfin, le quatrième indicateur, l’expansion territoriale, donne une idée des entreprises qui ont réussi à aller au-delà de leur département d’installation, en comptant le nombre de départements dans lesquels l’entreprise a emporté des marchés.