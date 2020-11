Construction : le BTP dans la détresse

[Les champions de la commande publique]

La Gazette des communes, avec Vecteur plus, a identifié dans chaque secteur, les champions de la commande publique dans les collectivités. Retrouvez les TPE et PME qui s'en tirent le mieux dans la construction.

Entre octobre 2019 et octobre 2020, 153 472 marchés publics ont été attribués dans le domaine de la construction (bâtiment, aménagement paysager, voirie…), pour un montant total de plus de 8 millions d’euros.

Un chiffre en baisse par rapport à 2018-2019, où l’on comptait 180 151 marchés (- 14,81 %), pour un montant d’un peu plus de 9 millions, en recul de 11 %. Si l’on ajoute les reports et suspensions de marchés de travaux signés du fait de la crise sanitaire, on visualise mieux la détresse des entreprises du BTP.

26 actes de sous-traitance pour 100 marchés

Si nos chiffres montrent que l’accès des TPE-PME n’est pas plus élevé dans ce secteur que dans les autres (48,1 % du chiffre d’affaires des marchés a été attribué à des PME et 13,09 % à des TPE en 2020), il faut prendre en compte que ...