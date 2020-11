Les guichets des mairies tiennent bon face à la crise

Crise sanitaire

Publié le 12/11/2020 • Par Juliette Vilrobe • dans : France

Les services publics ont résisté à la crise sanitaire en matière de relation usager, selon le baromètre dédié à l'expérience citoyen de l'Afnor. Mais la qualité globale de la gestion des demandes du public est en baisse, malgré des efforts sur le numérique.

Les services publics ont réussi à maintenir une certaine qualité dans la gestion des demandes des usagers. Et ce malgré le contexte inédit. C’est la conclusion du dernier baromètre Afnor de l’expérience citoyen dans le secteur public. Depuis huit ans, l’organisme de normalisation et observateur de la qualité examine, par des audits de clients mystères, la relation usager d’établissements publics via plusieurs canaux : appel téléphonique, courrier postal, site internet, réseaux sociaux et e-mail.

« Les services publics ont fait des efforts pendant cette période de crise liée au Covid-19, et alors qu’ils avaient des effectifs réduits, défend Halimah Pujol, responsable du secteur public du groupe Afnor. Ils ont résisté, ils ont montré une volonté de ...

