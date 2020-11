Ces collectivités qui suspendent le jour de carence

CORONAVIRUS

Publié le 12/11/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Pour tenter d’enrayer l’épidémie dans leurs rangs et de pallier l’absence d'arbitrage de l’exécutif sur la question, certaines collectivités ont pris l’initiative de suspendre le jour de carence pour leurs agents.

Chiffres-clés En 2018, la DGCL estime que dans la fonction publique territoriale, 1,5 million de jours de carence ont été prélevés, pour un montant de 124 millions d’euros. La mesure a été appliquée à 1,1 million d’agents avec en moyenne 1,4 jour par agent concerné. Tous les agents ne sont pas impactés de la même façon : les fonctionnaires sont plus concernés que les contractuels par le jour de carence ; les agents de catégorie A sont moins concernés que ceux de catégorie B et C ; les hommes et les femmes sont impactés dans les mêmes proportions.

Depuis le reconfinement et le retour à l’état d’urgence sanitaire, la demande se fait de plus en plus pressante. La suspension temporaire du jour de carence, comme ce fut le cas lors de la première vague pandémique, est le cheval de bataille du moment des employeurs territoriaux et des organisations syndicales.

La revendication, bien que réitérée chaque semaine auprès d’Amélie de Montchalin, reste, pour le moment lettre morte. La faute, selon les observateurs, à une négociation interministérielle entre Bercy et la rue de Grenelle qui semble ne plus finir afin que salariés du privé et agents publics soient logés à la même enseigne.

« À plusieurs reprises, Amélie de Montchalin a semblé entendre les arguments de la territoriale et avait même donné son accord tacite en cas de reconfinement ...

