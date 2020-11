Commande publique : quels secteurs, et quelles entreprises souffrent le plus de la pandémie ?

[Les champions de la commande publique]

Publié le 25/11/2020 • Par Alexandre Léchenet Romain Mazon • dans : Dossiers d'actualité, France

La Gazette des communes, avec Vecteur plus, a identifié dans chaque secteur, les champions de la commande publique dans les collectivités. Retrouvez les TPE, PME et grandes entreprises qui s'en tirent le mieux dans les principaux secteurs des marchés publics, ainsi que les secteurs qui souffrent le plus du confinement consécutif à la pandémie du coronavirus.

« La Gazette », grâce et avec Vecteur plus, spécialiste de l’analyse des données de la commande publique (et filiale du groupe Infopro Digital, auquel appartient « La Gazette »), a traité plus de 235 000 appels d’offres attribués entre octobre 2019 et octobre 2020 (un volume plus bas que les trois années précédentes que nous avons également étudiées : octobre 2016-2017 ; octobre 2017-2018 ; octobre 2018-2019) (1).

Nous avons concentré nos analyses, dans un premier temps, sur six secteurs (lire nos articles précédents). Nous présentons ici les résultats globaux dans dix autres secteurs de la commande publique locale. Leur dynamique reflètent aussi l’impact de la pandémie sur les stratégies d’achats des collectivités en 2020.

Assurance

Les marchés dans le secteur des assurances ont profité de la crise sanitaire : leur nombre a augmenté de 12% et le montant a augmenté d’un quart, pour atteindre 377 millions d’euros entre octobre 2019 et octobre 2020, par rapport à l’année précédente.

Les grandes entreprises (Smacl assurances, Gras Savoye – dommage ouvrage, risques chantier, responsabilité civile de la collectivité…, CNP Assurances sur le risque statutaire en particulier…) remportent la majorité des marchés, mais 19% du chiffre d’affaire des marchés a a été attribué à des PME et 8% à des TPE. L’assurance est l’un des secteurs où les parts de marchés des PME/TPE sont les plus faibles.

Bureautique

Coup dur pour les marchés dans le secteur bureautique avec la crise : le nombre de marché attribués entre octobre 2019 et octobre 2020 à chuté de près d’un tiers par rapport à l’année précédente : le confinement a durement touché le secteur de la fourniture de bureaux.

Mais il pèse tout de même 102 millions d’euros, dont la moitié est allé à des PME. Un montant quasi identique à celui de l’an dernier.

Circulation

Là encore, un secteur très marqué par le ralentissement dû au confinement en 2020, en nombre d’appels d’offres attribués : 488 marchés ont été attribués entre octobre 2019 et octobre 2020 pour un montant total de 33,3 millions d’euros dans le secteur de la circulation. L’année précédente avait enregistré 584 marchés, mais pour 31 millions « seulement ».

Les PME ont emporté 63% des marchés. En tête des attributaires, on trouve d’abord des cabinets conseils : Explain, CPEV, Citec ingénieurs conseils, Alyce…

Sport et loisirs

195 millions d’euros ont été attribués dans le secteur Sports et Loisirs (vaste secteur qui comprend à la fois des équipements de jeu mais aussi des jeux d’intérieur, jeux de société) entre octobre 2019 et octobre 2020. En chute de 13% par rapport à l’année précédente, et de 21% en nombre de marchés attribués.

Un secteur qui profite à plein aux PME et TPE, qui se partagent plus de trois quarts des marchés.

Energie

Le secteur de l’énergie reste le terrain de jeu des grandes entreprises (Total sous différentes entités, EDF, Engie, Dyneff…) : elles se partagent la majorité des marchés, suivent ensuite les PME avec 22% des montants attribués et les TPE avec 11% des montants attribués.

Mais le secteur est durement ralenti par la pandémie en 2020 : 295 millions ont été attribués entre octobre 2019 et octobre 2020 contre 354 en 2018-2019, en baisse de 16% par rapport à l’année dernière.

Hygiène technique

Les 482 millions d’euros attribués dans le secteur de l’hygiène technique (propreté urbaines, traitement contre les nuisibles, nettoyage de locaux…) sont allés pour moitié aux PME, qui ont tout de même perdu 50 millions par rapport à l’an dernier (234 millions contre 280 millions l’an dernier).

Avec un montant attribué cette année de 156 millions, les géants du secteur (Onet services, Derichebourg, Sepur, Hexa net…) enregistrent eux aussi une baisse significative (174 millions attribués en 2018-2019).

Le montant total et global, diminue tout de même de 12% par rapport à l’année précédente, avec 550 millions attribués.

Monétique

140 millions sont attribués chaque année dans le secteur Monétique (billettique, coupons papiers, monétique stationnement, monétique transport…), principalement pour des grandes entreprises. Le nombre de lots qui leur sont attribués chaque année tend cependant à se réduire, tandis que la part des PME, elle, augmente légèrement.

Mobilier

Sans surprise, la crise sanitaire marque aussi la chute du nombre de marchés dans le mobilier (mobilier de bureaux, rayonnages…). Le montant total entre octobre 2019 et octobre 2020 atteint 122 millions, en chute de 20% par rapport à l’année précédente.

Les PME se taillent la part du lion de ce secteur, les grandes entreprises n’atteignant pas les 15 % de part de marchés. Les « géants » du secteur sont donc des PME, toutes basées en province pour le « Top 5 » des attributaires en 2019-2010 : Manutan collectivités, Navic, Bruynzeel rangements, Lafa collectivités, Denis Papin collectivités… Manutan collectivités est l’entreprise qui dépasse le plus les frontières de son territoire d’implantation, en décrochant des marchés dans 22 départements, suivie par Wesco (11), Lafa collectivités et IDM (10), et Navi (9).

Les PME ont gagné 57% des marchés de l’année, 29% sont allés à des TPE.

Restauration

La restauration a, logiquement, pâti de la crise. Les montants attribués sont passés de 338 millions en 2018-2019 à 268 millions en 2019-2020, une baisse de 20 % en valeur, et de 22 % en nombre de marchés. 46% de ce montant a été attribué à des PME, en forte baisse (153 millions l’an dernier contre 125 cette année), tandis que la baisse pour les grandes entreprises est encore plus forte, de 128 millions l’an dernier à 83 cette année.

Transport

Le nombre de marchés publics dans les secteurs des transports sont stables d’une année à l’autre. Entre octobre 2019 et octobre 2020, ils représentaient 976 millions d’euros, dont 63% sont allés à des PME.