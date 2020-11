La gestion des sites patrimoniaux remarquables

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

Depuis 2016, les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Tour d’horizon sur les règles et procédures régissant ce nouveau dispositif de protection.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Bâtiment

Conservation du patrimoine

Energie - air - climat