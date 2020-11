Déchets et environnement : une transition écologique qui pèse

[Les champions de la commande publique]

Publié le 13/11/2020 • Par Alexandre Léchenet Gabriel Zignani • dans : Dossiers d'actualité, France

La Gazette des communes, avec Vecteur plus, a identifié dans chaque secteur, les champions de la commande publique dans les collectivités. Retrouvez les TPE et PME qui s'en tirent le mieux dans les secteurs des déchets et de l'environnement.

Le marché de la gestion des déchets est en légère baisse : 12 912 marchés publics ont été attribués entre octobre 2019 et octobre 2020 (- 8,12 % par rapport à 2018-2019) pour un montant total de 1 milliard d’euros, stable.



Un marché largement dominé par la collecte des déchets (notamment l’achat d’équipement), l’activité de la grande majorité des entreprises figurant dans les cinq premières attributaires.

Depuis 2016, le marché est en forte hausse, selon les données de Vecteur plus (1). Le montant total des marchés publics attribués entre octobre 2016 et octobre 2017 n’était « que » de quelque 780 millions.



Voir la définition des quatre indicateurs

En ce qui concerne les grandes entreprises, c’est SULO France qui arrive en tête du classement établi en fonction des montants des marchés attribués entre octobre 2019 et octobre 2020 (plus de 31 millions d’euros), tout comme sur celui des montants attribués sur les trois dernières années (plus de 82 millions d’euros).

Plus de bacs en matières recyclées

La transition écologique semble bien peser de plus en plus dans les dépenses des collectivités, avec des mauvais côtés. François Kappé, gérant de Collectal, indique : « Les collectivités souhaitent désormais utiliser des bacs roulants en matière recyclée. Sauf que ces matières sont moins solides, notamment car elles se dégradent dans des situations de pics de températures. Finalement, les conteneurs en matière recyclée ont donc une durée de vie moins longue, ce qui n’est bon ni pour l’environnement, ni avantageux économiquement. C’est presque de l’obsolescence programmée. »

Témoignage François Kappé, gérant de Collectal « Sur les douze dernières années, nous avons fortement augmenté notre chiffre d’affaires, en répondant à des appels d’offres. Ils représentent un levier de croissance formidable. Alors, oui, c’est plus rigide que de travailler avec le privé. Il y a des appels d’offres très chargés qui, de par leur écriture et leurs critères, excluent certains acteurs. Autre problème : une fois que le marché est lancé, il est très difficile de modifier ce qui a été signé, tandis que, parfois, il faudrait pouvoir le faire, soit pour s’adapter à une situation inattendue, soit parce qu’il y a eu une incompréhension au moment de la procédure. Mais le mieux reste, tout de même, le dialogue au préalable entre l’entreprise et la commune. »

Données, indicateurs, secteurs… Comment nous avons travaillé Pour identifier les entreprises championnes de la commande publique des collectivités, nous avons travaillé à partir de la base de données constituée par Vecteur plus. Nous nous sommes concentrés sur les TPE et les PME, et avons choisi quatre indicateurs, liés aux montants attribués et aux territoires où les entreprises opèrent.

La base de données de Vecteur plus contient une grande partie des marchés des collectivités. La plupart de leurs montants globaux sont connus (pour plus de 99 % des marchés en 2019-2020). La moitié de ces valeurs sont projetées par Vecteur Plus en fonction de différents critères. Les marchés sont triés en secteurs thématiques par Vecteur plus. Nous les avons ajustés pour réintégrer certains marchés : les achats de vidéosurveillance, classés pour la plupart en « construction », ont ainsi été regroupés dans « sécurité et sûreté ». A partir des montants identifiés, nous avons créé quatre indicateurs : un sur les montants des marchés attribués entre octobre 2019 et octobre 2020, pour valoriser les entreprises qui ont le plus emporté de marchés durant l’année, un sur ceux des marchés attribués entre 2017 et 2020, afin de tenir compte des pics liés aux marchés pluriannuels. Le troisième indicateur, l’ancrage local, identifie les entreprises dont les montants attribués dans le secteur concerné au sein de leur région d’implantation sont les plus importants. Seules les entreprises ayant plus d’un marché attribué ont été retenues. Enfin, le quatrième indicateur, l’expansion territoriale, donne une idée des entreprises qui ont réussi à aller au-delà de leur département d’installation, en comptant le nombre de départements dans lesquels l’entreprise a emporté des marchés.