Police municipale

Ouverture des fichiers : quelle utilité pour les policiers municipaux ?

Publié le 12/11/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

© Bertrand Holsnyder

A l’occasion de la discussion de la proposition de loi Vers une sécurité globale, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré qu’il s’engageait, avant son adoption définitive, à « libérer les fichiers pour les policiers municipaux ». Cela concerne les fichiers des objets et des véhicules signalés et des personnes recherchées. Que contiennent-ils et quelle utilité pour les agents ?

