Les mutuelles dans la bataille de la crise sanitaire

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Publié le 12/11/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Toute l'actu RH

Sommées de contribuer à la limitation de la dérive financière de la Sécurité sociale induite par la crise sanitaire, les mutuelles de la fonction publique territoriale entendent défendre leurs intérêts tout en accompagnant leurs adhérents.

Au Sénat, les mutuelles viennent de remporter une petite victoire. Le renoncement massif aux soins lors de la première vague de Covid 19 – qui avait impliqué pour les complémentaires santé de moindres dépenses de remboursement – avait inspiré au gouvernement une taxation de ces organisations, introduite dans le PLFSS pour 2021 afin de limiter la dérive de l’Ondam (Objectif national des dépenses d’assurance maladie).

Une taxe de 2,6% sur leurs cotisations en 2020 et 1,3% en 2021 leur était réclamée. Le 10 novembre, le Sénat a introduit une différence entre mutuelles, taxées pour 2020 à 2,2 %, et les organismes régis par le code des assurances, taxés eux à 3 %. En revanche, le taux de 2021 a été aligné sur les 2,6 % initialement prévus pour cette année.

Équilibre financier incertain

Une mesure qui pourrait encore évoluer à l’Assemblée nationale et contre laquelle continuent de s’élever les mutuelles. « Même si nous comprenons l’objectif et que nous sommes préoccupés par les risques pesant sur la Sécurité sociale, nous n’avons aucune perspective sur l’équilibre financier des mutuelles », note Albert Lautman, directeur général de la Fédération nationale de la Mutualité française.

En cause notamment, le principe de portabilité qui fait obligation de continuer à porter les droits des anciens adhérents pendant un an après un licenciement ou un dépôt de bilan. « Une période pendant laquelle, nous ne recevons plus aucune cotisation de leur part. Or l’Insee prévoit 900 000 chômeurs supplémentaires », déplore-t-il.

Reversement aux adhérents

Ce risque est moindre dans la fonction publique territoriale, mais la MNT (760 000 adhérents) avance d’autres arguments. « Il n’est pas question pour nous de nous enrichir sur la crise sanitaire, mais les agents territoriaux sont beaucoup restés entre la 1ere et la 2e ligne de front, et il ne serait pas équitable de leur faire payer davantage de contribution », avance Laurent Adouard, directeur général de la mutuelle.

Le groupe Vyv dont fait partie la MNT envisageait plutôt un fonds pour accompagner ses établissements de soins ou prendre en charge les dépenses de santé différées de ses adhérents et peut-être accrues par le manque de suivi médical pendant cette période. « Nous aurions aussi pu jouer notre rôle auprès de la Sécurité sociale pour participer au financement des tests ou des téléconsultations, mais n’avons pas été sollicités. Nous ne voulons pas être réduits à un simple collecteur d’impôts », poursuit Laurent Adouard.

Non-renoncement aux soins

Les mutuelles affichent d’ailleurs leur volonté de figurer au côté de leurs adhérents. Basculant intégralement et dans la précipitation en télétravail comme l’ensemble des entreprises lors du premier confinement, elles avaient cependant tenu à rester présentes. « Depuis mars, plus de 40 000 foyers d’adhérents ont été appelés pour savoir comment ils vivaient la situation et une campagne de mails a été lancée pour rappeler l’offre de services dont ils bénéficiaient », indique Fanny Gilbert, directrice développement, innovation et stratégie client d’Intériale (300 000 adhérents).

Pour la deuxième vague, les règles de confinement étant allégées, un certain nombre de permanences de la MNT et d’Intériale ont été maintenues au sein des collectivités territoriales. Avec un objectif : exhorter les adhérents à continuer à se faire soigner, contrairement au printemps. Depuis mars, Intériale et la MNT encouragent également le recours à leur plate-forme de téléconsultation, accessibles 7j/7 et 24h/24, permettant d’accéder à des consultations de généralistes et de spécialistes à des horaires décalés ou lorsque leurs médecins habituels ne sont pas disponibles.

La MNT a par ailleurs créé une plate-forme Covid-19 pour informer ses adhérents. Chez Intériale, l’assistance psychologique a été renforcée, sans toutefois que soit observée une augmentation notable des sollicitations. « On sent davantage monter les questions relatives aux risques psychosociaux », commente Fanny Gilbert.

Aides financières

Des aides financières ont également été déployées. Intériale propose ainsi de rembourser (sur facture) l’achat de masques à hauteurs de 10 euros par adhérents. Dans le même registre, MUTAME & PLUS (45 000 bénéficiaires) vient d’attribuer une aide de 25 euros à chacune des personnes couvertes pour les aider à acheter des fournitures de prévention contre la Covid-19.

La MNT a de son côté débloqué des prestations autour des obsèques – cette aide du fonds d’intervention sociale de 500 euros par adhérent a jusqu’ici reçu une quarantaine de demandes – et continue d’apporter une aide aux ménages en difficultés de paiement des cotisations, par exemple ceux touchés au sein du ménage par le chômage partiel ou une perte d’emploi – sans noter un surcroît de sollicitations lié à la période.