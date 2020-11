Yvonic Ramis : « Aider les DG à remonter en selle est primordial »

Association des DG de communautés de France

Publié le 30/11/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Ce 30 novembre, Yvonic Ramis prend officiellement la présidence de l’Association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF). Il revient sur le projet associatif 2020-2023 et sur l’initiative de la bourse aux missions des DG.

Votre mandat s’ouvre sur un nouveau projet associatif. Comment le caractérisez-vous ?

L’ADGCF conserve son ADN, ses piliers restent le «réseau » et la « réflexion ». Mais, même forte de 1000 adhérents aujourd’hui, elle doit devenir incontournable dans la sphère publique locale. On a donc renforcé son conseil d’administration, il faut aussi renforcer son modèle économique. Nous voulons nous ouvrir à tous les dirigeants des Codir, faisant fi des statuts (titulaires, contractuels, etc). Nous visons l’adhésion de 80 % des intercommunalités en 2023, soit 50 % des DGS et DGA des communautés et métropoles.

