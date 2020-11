Coronavirus

Reconfinement : les villes au chevet des étudiants

Publié le 12/11/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Pascal Bachelet / BSIP

Avec le reconfinement, la vie sur les campus, déjà plombée par le couvre-feu et l’enseignement à distance, s’est éteinte. Y demeurent des étudiants appauvris, isolés, angoissés pour leurs études et leur avenir en général. Les villes universitaires tentent de se mobiliser pour leur venir en aide en réactivant des dispositifs mis en place au printemps et en cherchant de solutions nouvelles.

