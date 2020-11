Relance : la promesse qui valait presque 100 milliards d’euros

[Dossier] Développement économique

Publié le 27/11/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Entre les dispositifs annoncés, les mesures déjà votées et les crédits recyclés, difficile de mesurer la part des crédits nouveaux dans le plan de relance.

Après 470 milliards d’euros de mesures d’urgence en 2020, et même plus avec le quatrième budget rectificatif, le Premier ministre Jean Castex a annoncé en grande pompe, le 3 septembre dernier, un plan de relance de 100 milliards d’euros. « C’est le plan le plus massif annoncé à ce jour par un pays européen », avait-il même ajouté. Mais derrière ces montants faramineux et cette opération de communication rondement menée, il se pourrait bien que les crédits nouveaux du plan France Relance, en particulier pour le volet « Cohésion des territoires », s’avèrent bien moins élevés que prévu. Pour François Ecalle, ancien magistrat de la Cour des comptes, « tous les gouvernements aiment bien les chiffres ronds et magiques en termes de communication. Mais on additionne des choux et des carottes ...