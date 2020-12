[Fiche finance] Gestion

Pacte financier et fiscal : bâtir une nouvelle gouvernance financière sur le territoire communautaire

Publié le 08/12/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Fotolia Kenishirotie

À la suite des élections et dans un contexte financier singulier, les intercommunalités peuvent s’appuyer sur un pacte financier et fiscal pour déterminer le cadre de leurs relations. Ce document, s’il s’appuie sur une analyse partagée et une volonté commune, permet par sa plasticité de s’adapter aux besoins de chaque territoire.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Finances locales

Fiscalité

Louis Mettais