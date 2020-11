Financement des transports publics : le compte n’y est toujours pas

Projet de loi de finances rectificative

Dans un courrier commun envoyé au Premier ministre, l’AdCF, France urbaine et le Gart s’estiment “déçus” par le dispositif de compensation pour les autorités organisatrices de la mobilité sous forme d’avances remboursables lors du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR 4). Et réclament des mesures complémentaires, sous peine de revoir à la baisse leurs ambitions pour leurs services de transports.

Les projets de loi de finances rectificative (PLFR) se suivent, mais ils ne règlent toujours pas la question cruciale du financement des transports publics. C’est ce que confirme la lecture du quatrième budget rectificatif en cours d’examen en séance publique à l’Assemblée nationale et qui doit arriver en première lecture au Sénat le 16 novembre. Non seulement les avances remboursables proposées par le gouvernement n’apportent pas de solutions à la mesure des pertes abyssales (baisse des recettes tarifaires et du versement mobilité (VM)) des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), mais en plus les dispositifs proposés maintiennent une inégalité de traitement entre les différents types d’AOM.

Les budgets des AOM sont “gravement en péril”

Cette situation a encore été dénoncée par les ...