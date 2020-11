Accueil

Les jardins thérapeutiques, des écrins verts bénéfiques à la santé

Publié le 18/11/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Innovations et Territoires

Les jardins apportent du bien-être. Cette dimension enrichissante, dans les domaines de la santé environnementale, physique et mentale, est de plus en plus prisée. Les personnes vulnérables et dépendantes en particulier, de tous âges, peuvent ainsi sortir des espaces confinés où elles sont trop souvent recluses. Le jardin thérapeutique est accessible et adapté aux personnes en situation de handicap. Chacun peut s’y promener, s’occuper des plantes, faire des activités.

