Ces entreprises championnes de la commande publique

Marchés publics

Publié le 13/11/2020 • Par Alexandre Léchenet Gabriel Zignani Romain Mazon • dans : Dossiers d'actualité, France

On connaît tout ou presque des pratiques d’achat des collectivités. On en sait beaucoup moins sur les entreprises à qui sont attribués leurs marchés publics. Grâce aux données de la société Vecteur plus, « La Gazette » explore cet univers.

Plus que jamais, la commande publique est convoquée au chevet de l’économie du pays. Même si les investissements publics ne représentent qu’une petite part de tous ceux du pays, ils sont un instrument de première importance pour traduire les choix politiques nationaux ou locaux.

Côté donneurs d’ordre, les grands équilibres sont connus : la part des collectivités représente environ 60 % de la commande publique totale en 2019, en croissance.

De même, l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique est une réalité, puisqu’elles emportent presque la moitié des appels d’offres (et même 56 % dans le secteur « sécurité et sûreté »).

Les achats ont été réorientés

Mais qu’en est-il des entreprises ? Qui sont les championnes de la commande publique en 2020, année évidemment hors norme, pour cause d’effondrement pendant le confinement ? Et sur les trois dernières années ? Les collectivités ont-elles fait évoluer leurs achats pour favoriser les entreprises locales, ou de petite taille ? Dès lors, qui sont les nouveaux entrants ? Et quelles sont les dynamiques propres à chaque marché ?

C’est pour répondre à ces questions que « La Gazette », grâce et avec Vecteur plus, spécialiste de l’analyse des données de la commande publique (et filiale du groupe Infopro Digital, auquel appartient « La Gazette »), a traité plus de 235 000 appels d’offres attribués entre octobre 2019 et octobre 2020 (un volume plus bas que les trois années précédentes que nous avons également étudiées : octobre 2016-2017 ; octobre 2017-2018 ; octobre 2018-2019) (1).

Nous avons exploité les données des attributaires des marchés publics des collectivités locales, lorsqu’elles sont publiées. Ce qui permet, de manière globale, de constater que, confinement oblige, les collectivités ont réorienté leurs achats.

Ainsi, les appels d’offres du secteur « mobilier » chutent de 40 % en nombre, tout comme ceux du secteur bureautique, mais diminuent de 25,9 % en valeur, tandis que les achats « bureautiques » ne baissent que de 0,5 %.

Les appels d’offres dans le secteur de la restauration baissent de plus de 28 % (-25 % en valeur), un ordre de grandeur que subissent le secteur du « sport et des loisirs » et celui de « l’hygiène et la technique ».

Si les collectivités ont drastiquement restreint leurs commandes dans ces secteurs, elles ont fait tout l’inverse pour leurs achats d’assurances, qui augmentent de quelque 21 % en valeur, suivis par les achats « informatiques et télécoms », et « sécurité et sûreté »…

Championnes toutes catégories Qui a tiré son épingle du jeu en 2020, annus horribilis de la commande publique ? Pour les TPE, E-pango, fournisseur d’énergie, en première position, se voit attribuer 5 millions ; pour les PME, les Papeteries Pichon (ouvrages scolaires, matériel bureautique…) emportent plus de 15,5 millions ; pour les grandes entreprises, l’assureur Smacl s’est vu attribuer plus de 100 millions d’euros.

Nous avons exploré plus finement six secteurs, choisis pour leur importance, ou leur sensibilité, dans les circonstances actuelles.

Découvrez dans les articles qui composent ce dossier, les entreprises championnes de la commande publique dans les secteurs de :

l’alimentation, des déchets, des prestations intellectuelles, de la construction, de l’informatique et des télécoms, ainsi que de la sécurité et de la sûreté.

Pour identifier les entreprises championnes de la commande publique des collectivités, nous nous sommes concentrés sur les TPE et les PME, et avons choisi quatre indicateurs, liés aux montants attribués et aux territoires où les entreprises opèrent.