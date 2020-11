« Zéro chômeur de longue durée » : 60 nouveaux territoires pourront se lancer

Insertion

Publié le 10/11/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Après un accord entre l'Assemblée et le Sénat, la loi doit être promulguée dans quelques jours. Le nombre de territoires dans l'expérimentation « zéro chômeur de longue durée » va ainsi passer de 10 à 70 en trois ans.

Députés et sénateurs sont parvenus à un accord en CMP. La loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique a donc été adopté par les deux chambres : l’élargissement du dispositif « TZCLD » va donc avoir lieu.

Avec ce texte, en trois ans, 60 nouveaux territoires pourront entrer dans l’expérimentation, qui permet de proposer des contrats à durée indéterminée aux personnes au chômage depuis plus de un an, via la création d’EBE.

Depuis le lancement de TZCLD, un millier de chômeur ont retrouvé un emploi, en CDI, dans les dix premiers territoires expérimentateurs.

Les territoires zéro chômeur de longue durée prennent leur envol

Financement départemental

