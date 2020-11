FONCTION PUBLIQUE

Huit propositions pour l’adaptation de la gestion RH au contexte de crise

Publié le 10/11/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Adapter le cadre réglementaire et le management dans la fonction publique à la crise sanitaire. C’est l’objet des propositions formulées par Emilie Chalas, députée LREM, ex-rapporteure du projet de loi de transformation de la fonction publique. A l’occasion de l’examen des crédits « transformation et fonction publiques » lundi 9 novembre 2020, elle a recommandé de suspendre le jour de carence et de renouveler la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés.

