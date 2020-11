Accueil

Les sans-abris toujours dans la rue, malgré la bonne volonté du Gouvernement

Publié le 09/11/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Alors que la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, annonçait, le lundi 2 novembre dans un communiqué « ouvrir autant de places que nécessaire » pour protéger les plus précaires, les associations de solidarité constatent que le dispositif d’hébergement est saturé. Et, même si le Conseil scientifique recommande la mise à l’abri systématique et individuelle des personnes, les sans logis sont toujours dans la rue.

