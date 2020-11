Chaleur fatale : comment les communes peuvent récupérer 20 % de leur consommation d’énergie

Pour atteindre l’objectif européen de 32% d’énergies renouvelables d’ici 2030, la récupération de l’énergie fatale des bâtiments est largement sous-employée. L’institut national de l’économie circulaire appelle à une stratégie nationale contre le gaspillage énergétique. Afin notamment d’ouvrir les yeux des collectivités locales sur les économies manquées.

La chaleur « fatale » est la « chaleur résiduelle issue d’un procédé et non utilisée ». On la visualise dans les fumerolles qui s’échappent des cheminées d’usines ou des égouts l’hiver. On la sent quand on entre dans une salle de sport après un cours de gym, une salle de réunion après le travail ou encore dans une salle informatique. Mais cette chaleur perdue reste la plupart du temps ignorée. « 10 % d’énergie part ainsi dans la nature », estime Henri Marraché de France Energie. Or, cette énergie fatale est récupérable par des technologies qui ont fait leurs preuves et ...