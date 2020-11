Santé

Santé environnementale : un enjeu majeur mais complexe pour les élus locaux

Publié le 09/11/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Phovoir

Les auditions de la Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale ont mis en lumière les enjeux de cette thématique. Les régions mais aussi les intercommunalités et les communes sont impliquées au niveau local, mais elles ne sont pas toujours suffisamment armées pour agir sur cette politique qui relève habituellement de l'Etat. Explications à travers les témoignages de la région Nouvelle Aquitaine, de l'Agglo Pays de Retz et de celle de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (Carene).

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Développement durable

Risques naturels et technologiques

Santé