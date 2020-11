Optimiser les prélèvements d’eau pour l’irrigation : le changement climatique l’impose

flickr by CC John Curley

Les OUGC jouent un rôle essentiel en répartissant les volumes prélevables entre irrigants. Un rapport du CGEDD et CGAAER fait des recommandations pour améliorer le dispositif, rendre plus efficient cet organisme unique de gestion collective afin de répondre à l'enjeu du changement climatique... Décryptage

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les organismes uniques pour la gestion collective des prélèvements d’irrigation (OUGC) ont été créés par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. Cette loi avait en effet introduit la gestion quantitative de la ressource en eau par « volumes prélevables » par usage et par période dans un contexte de multi-utilisateurs et d’une ressource limitée.

Cette gestion passe alors par la détermination pour chaque bassin versant du volume prélevable c’est-à-dire le volume global que le milieu est capable de fournir tout en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques. La conséquence est que les autorisations de ...