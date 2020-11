Parlement

Loi de programmation ou loi de finances : les collectivités demandent de la visibilité

Publié le 12/11/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Entre loi de programmation et loi de finances voire loi de financement, le cœur des élus n’en finit plus de balancer. S’ils réclament plus de visibilité, ils refusent, pour autant, de se voir imposer un cadre trop contraignant.

