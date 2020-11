L’association négaWatt épingle les Sraddet

Développement durable

Publié le 06/11/2020 • Par Olivier Schneid • dans : actus experts technique, France

Manque de rigueur méthodologique, incohérences voire contradictions, occasionnant un décalage entre les objectifs affichés et les moyens proposés pour les atteindre : l’association négaWatt dresse un bilan sévère des Sraddet, outil de planification imposé aux régions métropolitaines. Elle envoie aussi un message aux futurs exécutifs, pour qu’ils revoient à la hausse leurs ambitions.

« Des mesures dans bien des cas insuffisantes, trop peu précises voire inexistantes pour permettre à la collectivité d’atteindre ses objectifs » : dans une étude de 109 pages, négaWatt dresse un état des lieux sévère des Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Neuf régions ont adopté le leur, Bretagne et Occitanie le feront dans les prochaines semaines, Pays de la Loire doit concrétiser le sien l’an prochain, tandis que l’Ile-de-France et la Corse sont dotées de documents similaires (Sdrif et Padduc). L’association a analysé le volet énergie de ces outils de planification.

L’addition des volontés régionales ne rejoint pas celle de l’Etat

Les rédacteurs déplorent un « manque de rigueur méthodologique », engendrant des incohérences ...