Marseille : la réhabilitation du centre ancien se fait attendre

Habitat insalubre

Publié le 06/11/2020 • Par Caroline Garcia • dans : France

Deux ans après les effondrements des immeubles de la rue d’Aubagne qui ont tué huit personnes, les nouveaux exécutifs de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence doivent encore s’entendre pour avancer sur des dossiers complexes et coûteux.

Le 5 novembre 2018, deux immeubles s’effondraient rue d’Aubagne, au centre de Marseille, causant la mort de huit personnes. Deux ans après le drame, le bâti marseillais a largement révélé ses faiblesses, avec plus de 300 arrêtés de péril grave et imminent pris et trois milliers de résidents délogés. Et si dans la foulée du drame, des mesures ont été annoncées de toutes parts pour lutter contre l’habitat indigne et insalubre, la situation n’a plus vraiment évolué depuis plusieurs mois.

Le drame de Marseille, révélateur de la complexité de la lutte contre l’habitat indigne

Elue maire de Marseille en juin au sein d’une union de gauche, Michèle Rubirola est très attendue par la population sur sa politique du logement. Un domaine qui compte parmi les nouvelles priorités de la municipalité ...