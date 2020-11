Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 30 octobre au 6 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Canicule – Expérimenter de nouveaux enrobés pour la route, privilégier les couleurs claires pour les chaussées, climatiser les cabines des conducteurs de bus, mieux appréhender la baisse de production de l’électricité… Autant de préconisations formulées par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) pour mieux gérer à court terme les épisodes de canicule et de sécheresse. Dans un rapport cité par Actu Environnement, la mission dresse une série de mesures à destination des secteurs de la route, de l’énergie et des transports. Celles-ci visent à réduire le phénomène d’îlots de chaleur et la dégradation des réseaux lors de fortes chaleurs.

Contagion – La question des transports en commun et de l’éventuelle contamination du coronavirus revient sans cesse depuis le début de la crise sanitaire. Une chronique de France Info s’appuie sur de nouvelles études pour faire le point. Selon la Oxford Academic, la probabilité de contracter le virus dans les transports serait de 0,32% et le bureau britannique de la sécurité des trains confirmait que le nombre de personnes infectées pouvait être de 1 sur 11 000. En France, le bataillon des marins-pompiers de Marseille a retrouvé des traces du virus sur les barres de maintien et les rampes d’escalier. Conclusion de l’article : une bonne ventilation, le respect des gestes barrière quand c’est possible et le lavage des mains après un trajet diminuent fortement la contamination.

La 5G au point – Loin des polémiques des semaines précédentes, la 5G s’installe peu à peu. Comme le précisent Les Echos, la procédure de mise aux enchères des fréquences s’est achevée mi-octobre et a déterminé la position des opérateurs sur la bande de fréquence, un détail technique qui permet un meilleur débit. L’ensemble de la procédure (attribution des fréquences, positionnement ensuite) a rapporté plus de 5 milliards d’euros à l’Etat. Avant la commercialisation des offres, l’Arcep lancera un observatoire de la 5G chargé de comptabiliser les antennes allumées région par région et par chaque opérateur.

Chutes – Avec la crise sanitaire s’est développée la pratique du vélo et ses conséquences : l’augmentation des accidents impliquant les cyclistes. Loin des polémiques, un article de Ouest France porte un éclairage précis sur cette recrudescence. Selon la Sécurité routière, 37 décès ont été constatés en septembre, le chiffre le plus élevé de ces 10 dernières années. Si le lien entre la hausse de la pratique et des décès est établie, l’article précise que 41% d’entre eux concernent les plus de 65 ans. Autre information importante : la mortalité a fortement augmenté hors agglomération… là où il manque des aménagements cyclables.

Une Seine plus saine – Si la qualité des eaux de la Seine s’améliore petit à petit, un reportage de 20 Minutes explore les différentes pistes pour en faire un élément plus propre et plus propice à la biodiversité. L’article évoque ainsi le soutien à l’agriculture biologique (à travers des appels à projets) pour diminuer les pesticides et les nitrates. Autre solution : la mise en place de bassins de stockage des eaux usées non traitées pour qu’elles ne soient pas rejetées dans la Seine. S’il en existe déjà, leur nombre serait insuffisant. Enfin, il faudrait privilégier un réseau de collecte des eaux usées de toutes les péniches.

Fusion sans effusion – Un article de Déchets Infos a levé un lièvre en parcourant le dernier rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable consacré aux impacts économiques de la crise sanitaire. Une des annexes révèle en effet qu’un regroupement est prévu fin 2021 entre l’éco-organisme des DEEE ménagers Ecosystem et Corepile, son homologue chargé des piles et des accumulateurs.

A l’arrêt – Selon l’application Waze, cité par Auto Plus, le trafic routier a diminué depuis le reconfinement mais moins qu’en mars dernier. Dans le détail et dans les grandes villes, la fréquentation routière a baissé de 50% à Lille (c’est la baisse la plus importante constatée), 41% à Lyon, 38% à Paris et 37% à Bordeaux.

Et aussi…

Pourquoi la piste cyclable temporaire mise en place sur les quais de Grenoble a-t-elle été retirée… le premier jour du reconfinement [Le Dauphiné Libéré] ;

Selon Atmo Occitanie, on retrouve bien des traces de pesticides dans l’air de l’agglomération de Toulouse [La Dépêche du Midi].