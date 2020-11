Faut-il confiner aussi l’éclairage public ?

Est-ce que couvre-feu doit rimer avec extinction des feux ? La question apparaît légitime, car le couvre-feu et le confinement réduisent drastiquement les déplacements, en particulier la nuit. Tant pour l’écologie (pollution lumineuse) que pour le budget communal, cela semble donc être une bonne idée. Est-ce que les communes ont saisi cette opportunité ? Qu’en pensent les spécialistes ?

Est-il souhaitable d’éteindre l’éclairage public pendant les périodes de confinement ? A priori, on a beaucoup moins besoin d’éclairage public lorsqu’on reste chez soi. L’association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN) l’a bien compris et profite d’ailleurs de cette période pour sensibiliser les communes à la réduction des éclairages inutiles, en diffusant sur son site une lettre type à adresser aux maires.

Extinctions lors du premier confinement

Selon Reporterre, du Nord au Sud, lors du premier confinement, plusieurs dizaines de communes, avaient diminué leur éclairage public, de Quimperlé (29), à Collioure ...