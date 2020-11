La crise sanitaire fait grimper la facture informatique des collectivités

Numérique

Publié le 05/11/2020 • Par Frédéric Ville • dans : Actu experts finances, France

Avec la crise sanitaire, il fallu soudainement investir dans de nouveaux appareils portables, licences et liaisons sécurisées pour télétravailler. Un coût conséquent, mais un investissement d'avenir...

12 750 euros à la communauté de communes de l’île d’Oléron (CCIO, 100 agents, 23 324 hab., Charente-Maritime), 30 000 euros (1) pour le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Gard (867 agents) ou encore 616 000 euros à la ville de Rennes (216 815 hab.) et à Rennes métropole (447 429 hab.) (5 600 agents CCAS inclus, Ille-et-Vilaine) : la crise sanitaire a poussé les collectivités à investir rapidement et massivement dans l’équipement informatique de leurs services.

Ordis portables et liaisons VPN

Dès le confinement le 17 mars dernier, le télétravail s’est imposé. A Rennes ou à la CCIO, les agents équipés d’un ordinateur portable sont partis chez eux avec leur équipement. Mais les autres ont dû emmener tout leur matériel habituel : unité centrale, clavier et écran ...