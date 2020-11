Les opérateurs funéraires sont-ils prêts face à la deuxième vague ?

Funéraire

Publié le 05/11/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : France

En avril dernier, au plus fort de la première vague, la surmortalité avait bouleversé les pratiques funéraires. Qu'en sera-t-il dans les prochaines semaines de novembre ? Dans un entretien à la Gazette, Patrick Lerognon, secrétaire général de l'Union du pôle funéraire public (UPFP), estime que les leçons du printemps ont été tirées mais reconnaît des inquiétudes.

En avril dernier, les opérateurs funéraires avaient eux aussi dû encaisser les conséquences du pic de mortalité dû au coronavirus : accueil restreint des familles, cimetières fermés, cérémonie à huis clos, engorgement des équipements dans certaines régions… Alors que le conseil scientifique livre aujourd’hui de sombres projections de contaminations et de décès, la Gazette fait le point avec Patrick Lerognon, secrétaire général de l’Union du pôle funéraire public (UPFP), qui regroupe les opérateurs publics.

La deuxième vague épidémique pourrait occasionner une dégradation des chiffres de la mortalité dans certaines régions. Les opérateurs funéraires publics sont-ils prêts à faire face ?

Nous avons depuis plusieurs semaines des échanges réguliers avec le ministère de l’Intérieur et sa direction générale des collectivités locales pour nous préparer au mieux et établir de nouvelles règles. Le décret du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie comporte plusieurs dispositions pour les opérateurs funéraires. Un texte spécifique est attendu dans les prochains jours et doit reprendre une série de mesures qui avaient été prises lors du premier confinement pour simplifier le travail des opérateurs.

J’observe que les trois grandes fédérations de professionnels – la CPFM qui regroupe les privés, la FFPF qui réunit les PME et nous, l’UPFP, le service public – parlent désormais d’une seule voix avec les autorités et nous nous en félicitons.

Lors de la première vague, vous aviez tiré la sonnette d’alarme au sujet des difficultés d’approvisionnement en masques et en gel et plus largement sur la reconnaissance des opérateurs funéraires. Les leçons du printemps ont-elles été tirées ?

Oui, les opérateurs funéraires sont aujourd’hui bien pris en compte dans la chaîne sanitaire. Nous sentons que l’Etat reconnaît la profession funéraire. La protection des agents est assurée et nous ne faisons face pour l’instant à aucune difficulté d’approvisionnement pour les masques et le gel.

Mais à ce stade, nous ne faisons pas face à un pic de mortalité. Globalement, les opérateurs sont sereins.

Quels sont les enjeux des prochaines semaines ?

Le principal enjeu va consister à offrir aux familles le meilleur hommage aux défunts, en dépit des contraintes. Car nous fonctionnons de nouveau en mode dégradé avec une limitation de 30 personnes dans l’organisation des cérémonies.

Qu’il s’agisse des cimetières, des chambres funéraires ou des crématoriums, les équipements ne risquent-ils pas la saturation ?

Nous n’avons pas de remontée de ce type pour le moment et nous ne disposons pas de projections précises sur l’évolution de la mortalité dans les prochaines semaines. Tout va dépendre des effets du confinement et des mesures nationales destinées à freiner la propagation du virus.

Toutefois, si les chiffres devaient connaître une inflexion brutale, nous ne pouvons pas exclure un engorgement des équipements voire un dysfonctionnement. J’attire également l’attention sur les personnels des services funéraires qui peuvent eux aussi être victimes du virus et dont les arrêts de travail pourraient mécaniquement obérer la disponibilité des services de pompes funèbres.

Au-delà de cette crise sanitaire majeure, les opérateurs funéraires s’emploient à préserver leur place sur un marché de plus en plus concurrentiel. Où en est votre vœu de construire une « offre commune » avec le réseau mutualiste de La Maison des Obsèques (LMO) ?

Il faut le reconnaître : le rapprochement que nous avons initié avec le réseau mutualiste de LMO est au point mort. Nos adhérents ne sont pas suffisamment convaincus des atouts d’une telle mise en réseau en termes de mutualisation. Seule une dizaine d’opérateurs publics ont franchi le pas.

Au demeurant, nous avons toujours l’ambition de créer un mouvement fédéral commun avec LMO pour démontrer que nous partageons les mêmes valeurs et que notre ambition partagée est celle d’un funéraire issu de l’économie sociale et solidaire. Nous espérons aussi accueillir au sein de ce mouvement la Fédération française de crémation.

Pour promouvoir la spécificité des opérateurs publics, vous projetez également de mettre en oeuvre une stratégie de labellisation ?

C’est en effet un projet de créer un label spécifique, un label de « responsabilité sociale de l’entreprise » (RSE), qui soit propre à nos valeurs. L’ambition attachée à cette stratégie est en effet de différencier les opérateurs publics des autres opérateurs sur le marché funéraire par l’adhésion à ce label.

Au plan national, cette labellisation nous permettrait de définir une raison d’être – en répondant à une question de fond : pourquoi un funéraire public au niveau national ? Cette raison d’être pourrait être déclinée par chacun au plan local. C’est à mes yeux essentiel pour sensibiliser les élus à la cause du funéraire public, trop souvent parent pauvre des collectivités.

Concrètement, cette démarche RSE, rendue possible par la loi Pacte du 22 mai 2019, doit nous permettre de définir la meilleure gouvernance et de promouvoir un funéraire respectueux de l’environnement et des familles. A nous d’ouvrir ce chantier qui nous conforte dans l’économie sociale et solidaire et d’en déterminer les critères propres au funéraire !